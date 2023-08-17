В Калининграде с 26 августа меняется схема движения транспорта на Советском проспекте

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В Калининграде завершается строительство транспортной развязки на Советском проспекте. В связи с этим с 26 августа 2023 года вводится новая схема движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мининфраструктуры области.

«Остановки областных автобусов в районе Чкаловского поворота, в прямом и обратном направлении, будут упразднены. Автобусы из Светлогорска и Зеленоградска будут следовать в Калининград по Советскому проспекту прямым ходом. Первая остановка по городу — „Аэродром“ в районе поворота на ул. Докука и далее остановка „5-й форт“. Из Калининграда на побережье автобусы будут следовать через круговую развязку с остановкой на выезде из Чкаловска. На всех обозначенных на схеме остановках есть заездные карманы и знаки. Павильоны установят до середины сентября этого года», — уточняется в сообщении.

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