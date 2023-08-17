Возле «японской» виллы на ул. Чапаева появилась строительная техника (фото)

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

Возле «японской» виллы на ул. Чапаева, 34 в Калининграде, которую собственник намерен восстановить, появилась строительная техника. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда».

У особняка стоит экскаватор, а к придомовой территории уже проложили временную дорогу из бетонных плит.

В апреле стало известно, что проект восстановления «японской» виллы на ул. Чапаева, 34 получил положительное заключение госэкспертизы. Тогда отмечалось, что работы «будут направлены на сохранение объекта культурного наследия».

Здание принадлежит совладельцу сети «Круассан-кафе» и одному из основателей компании «Русский хлеб» Андрею Бут-Гусаиму, он купил его два года назад. Ранее он сообщал «Новому Калининграду», что виллу планируется приспособить под жилой дом.

«Японская» вилла была построена на Регент-штрассе в Кёнигсберне в 1905-1910 годах. По данным сайта «Пруссия39», в 1914 году ее владельцем был торговец канцелярскими товарами Лео Энглик.

В послевоенные годы вилла стала многоквартирным жилым домом. В 1990-х годах оказалось заброшенным, оно приходило в упадок и разрушалось. Статус памятника регионального значения вилла получила в 2007 году.

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