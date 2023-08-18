В «Храброво» задерживается прилет и отправка 9 рейсов

В «Храброво» задерживается прилет и отправка 9 рейсов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В «Храброво» в настоящее время задерживается вылет трех рейсов, отправка — шести. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Задерживается вылет рейсов отправлением 13:30 («Уральские авиалинии», в «Домодедово»), 13:50 («Победа», в «Шереметьево») и 16:15 («Уральские авиалинии», в «Домодедово»). На прилет задерживаются рейсы, которые должны прибыть в 9:45, 10:40, 11:45, 12:30, 13:10 и 15:40.

Время задержки — до двух часов.

Утром в пятницу, 18 августа, в Калининградской области разразилась мощная гроза.

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