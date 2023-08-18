У жителя Советска конфисковали автомобиль за повторное нетрезвое вождение

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В Советске суд конфисковал у местного жителя автомобиль повторное за вождение в состоянии алкогольного опьянения. 33-летний советчанин признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что в сентябре 2022 г. мужчина, подвергнутый административному наказанию по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от медосвидетельствования, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Советска суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежащий подсудимому автомобиль «Ситроен», которым он управлял в состоянии опьянения.

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