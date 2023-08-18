В I полугодии калининградский общепит заработал порядка 13 млрд рублей

Оборот общественного питания в I полугодии 2023 года составил 13,3 млрд рублей. В сопоставимых ценах это соответствует 119,9% к уровню аналогичного периода 2022 года. Данные опубликовал Калининградстат.



Более половины оборота общепита приходится на малые и микропредприятия, чуть более трети — на индивидуальных предпринимателей, доля средних и крупных организаций — порядка 15%.

На 1 июля в области зарегистрировано 648 ресторанов, кафе и баров, 428 столовых и закусочных, 300 столовых, находящихся на балансе учебных заведений, организаций и промышленных предприятий.

Индекс потребительских цен на продукцию общепита за прошедший год увеличился на 5,1% и превысил среднероссийский на 0,2 процентных пункта.