В I полугодии калининградский общепит заработал порядка 13 млрд рублей

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Оборот общественного питания в I полугодии 2023 года составил 13,3 млрд рублей. В сопоставимых ценах это соответствует 119,9% к уровню аналогичного периода 2022 года. Данные опубликовал Калининградстат.

Более половины оборота общепита приходится на малые и микропредприятия, чуть более трети — на индивидуальных предпринимателей, доля средних и крупных организаций — порядка 15%.

На 1 июля в области зарегистрировано 648 ресторанов, кафе и баров, 428 столовых и закусочных, 300 столовых, находящихся на балансе учебных заведений, организаций и промышленных предприятий.

Индекс потребительских цен на продукцию общепита за прошедший год увеличился на 5,1% и превысил среднероссийский на 0,2 процентных пункта.

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