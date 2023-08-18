«Триколор» назвал причину перебоев вещания в Калининградской области — «внешние атаки»

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Накануне оператор спутникового телевидения «Триколор» на совместной пресс-конференции с Министерством цифровых технологий и связи Калининградской области назвал причину перебоев вещания, наблюдавшихся с начала года. Дело во внешних атаках на российских спутниковых операторов «с территории сопредельного государства».

«Помехи усилились с 12 июня, — рассказал директор по маркетингу оператора „Триколор“ Алексей Липилин, — и тогда нам пришлось принять радикальные меры и вложить колоссальные технологические ресурсы, чтобы обеспечить качественный сигнал. Благодарим наших клиентов и всех жителей страны за понимание и лояльное отношение к ситуации».

На конференции также было отмечено, что план противодействия внешним помехам «уже сформирован и запущен в реализацию». Один из его этапов — перевод калининградских клиентов на российский спутник «Экспресс-АТ1». Этот шаг выполнили уже порядка 20 тысяч жителей региона. Сейчас пик обращений прошёл и работы ведутся в плановом режиме, отметили представители оператора.

Для перехода на российский спутник пользователям необходимо перенастроить антенну. Это можно сделать самостоятельно по инструкции или с помощью специалистов.

Для ускорения сроков решения вопроса региональное минцифры привлекает студентов технических специальностей. Они проходят обучение и помогают жителям области настраивать оборудование.

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