Проект променада в Светлогорске скорректирован и одобрен

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Откорректированный проект реконструкции набережной в Светлогорске получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующую информацию разместил на своём сайте Единый государственный реестр заключений.

Сейчас реконструкция старого светлогорского променада продолжается. Работы по контракту стоимостью 1,5 миллиарда рублей выполняет петербургская компания «Геоизол».

Как сообщал в конце мая министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, пляж в городе не откроется и следующим летом.

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