В выходные в Калининградской области прогнозируют жару и облачность

В выходные в Калининградской области ожидается жаркая, но облачная погода. По сведениям Гидрометцентра России, днем в субботу, 19 августа, воздух прогреется до +29°C, в воскресенье — до +28°C. В оба дня возможен кратковременный дождь.



Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», дождь ожидается вечером в субботу. В воскресенье в Калининграде будет пасмурно. Калининградский ЦГМС прогнозирует в субботу до +32°C, в воскресенье — до +29°C. По его данным, выходные пройдут без осадков.

В ночные часы ожидается снижение температуры до +17... +20°C. Дожди в это время не прогнозируются.