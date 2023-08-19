Кофе Jacobs решили продавать в России под другим брендом

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Нидерландская компания JDE Peet’s начнет продавать кофе Jacobs под брендом Monarch. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Ожидается, что JDE Peet’s также перестанет продавать в России кофе Tassimo и Moccona. «Компания планирует до конца года убрать с полок магазинов в России свою торговую марку Jacobs, которая продается по всей Европе. Вместо этого потребители увидят бренд под названием Monarch», — пишет издание.

В начале августа исполнительный директор JDE Peet Фабьен Саймон заявил, что компания не планирует уходить из России. Он указал на риск того, что активы и интеллектуальная собственность «будут национализированы российским государством или переданы третьим лицам в России». Саймон также отметил, что бизнес JDE Peet’s в РФ не нарушает санкции, и указал на необходимость такой продукции в стране.

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