Кофе Jacobs решили продавать в России под другим брендом

Нидерландская компания JDE Peet’s начнет продавать кофе Jacobs под брендом Monarch. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.



Ожидается, что JDE Peet’s также перестанет продавать в России кофе Tassimo и Moccona. «Компания планирует до конца года убрать с полок магазинов в России свою торговую марку Jacobs, которая продается по всей Европе. Вместо этого потребители увидят бренд под названием Monarch», — пишет издание.

В начале августа исполнительный директор JDE Peet Фабьен Саймон заявил, что компания не планирует уходить из России. Он указал на риск того, что активы и интеллектуальная собственность «будут национализированы российским государством или переданы третьим лицам в России». Саймон также отметил, что бизнес JDE Peet’s в РФ не нарушает санкции, и указал на необходимость такой продукции в стране.