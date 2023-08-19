Власти Зеленоградска объяснили проблемы с водоснабжением в городе засушливой погодой и жарой

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Жители Зеленоградска жалуются на проблемы с водоснабжением. Власти муниципалитета объясняют сложившуюся ситуацию засушливой погодой, установившейся ранее, и жарой в летний период. Комментарий администрации опубликован на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».

«По информации специалистов организации „Водоснабжение“, из-за установившейся ранее в весенний период солнечной засушливой погоды без осадков в течение 51 дня уровень воды в подземных питьевых источниках на территории нашего муниципалитета понизился. За жаркие летние дни с кратковременными дождями наполнение подземных водоемов не происходит или происходит медленно», — говорится в сообщении зеленоградской администрации.

Власти отметили, что давление холодного водоснабжения снижается в часы пик. В администрации добавили, что проводят мероприятия для решения проблемы.

«Весной запустили две дополнительные водяные скважины в районе улицы Тургенева, сформировали и поставили на кадастровый учет участок под строительство компенсационного водоема. Сейчас бурим еще две дополнительные скважины в западной части города, чтобы сформировать отдельно западный водозабор для тех районов, которым не хватает напора в часы пикового потребления. Первые результаты экстренного бурения получим уже на днях», — уточнили в администрации.

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