Жителям части Зеленоградска обещают «перемены» в водоснабжении в течение 10 дней

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Жители западной части Зеленоградска должны «почувствовать перемены» в водоснабжении в ближайшие десять дней. Об этом говорится в комментарии администрации муниципалитета на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».

«Уже запустили дополнительную скважину для западного водозабора. В ближайшие десять дней жители запада Зеленоградска почувствуют перемены. Продолжаем готовить еще три дополнительных скважины и устанавливать в домах водоподнимающую аппаратуру, которая увеличивает напор воды на верхних этажах», — сообщили в администрации.

Власти муниципалитета напомнили о наблюдавшейся в регионе засухе. «Беда не в том, что высохли клумбы и газоны в городе. Беда в том, что истощились водоносные пласты, из которых качают воду для города, — отметили в администрации. — Нужно еще не менее двух-трех недель, чтобы скважины начали давать нормальный объем воды».

Жители Зеленоградска в последние недели жалуются на проблемы с водоснабжением. Власти муниципалитета объясняли сложившуюся ситуацию засушливой погодой, установившейся ранее, и жарой в летний период. По данным чиновников, давление холодного водоснабжения снижается в часы пик.

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