В возрасте 81 года умер народный артист России Игорь Ясулович. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на российский институт театрального искусства ГИТИС.



«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорится в сообщении, опубликованном институтом в Telegram. Как отмечает РБК, артист долгое время боролся в онкологией.

Игорь Ясулович — советский и российский актер театра и кино, он также занимался озвучиванием и дубляжем. В его фильмографии более 200 проектов. Ясулович наиболее известен по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и «Гардемарины, вперёд!».