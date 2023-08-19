К восстановлению фахверкового склада в Железнодорожном обещают приступить осенью

К восстановлению одного из фахверковых складов в поселке Железнодорожном Правдинского округа планируют приступить осенью нынешнего года. Об этом «Новому Калининграду» сообщил в субботу, 19 августа, руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, которая выступает подрядчиком по проведению противоаварийных работ и разработке документации на приспособление объекта.



«Разрешение получено, сейчас проводятся работы по разработке противоаварийных мероприятий, и, я думаю, в сентябре-октябре уже реально начнется противоаварийная работа. Будут сохранены части здания, которые являются несущими конструкциями, какие-то будут заменены. Но в принципе здание останется в дальнейшем в той же архитектуре», — пояснил Щербатых.



Здание торгового склада №2 в Железнодорожном было построено в конце XIX — начале XX веков. В 2019 году его собственником стала компания «Бартия», которая также взяла в долгосрочную аренду здание бывшего крайсхауса в посёлке и жилой дом начала ХХ века, расположенный напротив. В первом строении хотят открыть спа-комплекс «Бельведер», во втором — апарт-отель.



Здания складов, построенные на рубеже 19-20 веков, расположены на пересечении переулка Кооперативного и улицы Пушкинской. Они перешли в собственность Сергея Бочкова и Вячеслава Пивоварова в 1991 году, однако владельцы длительное время не занимались сохранением объектов.



В 2014 году склады начали разбирать якобы для последующей реконструкции, но здания так и остались в полуразрушенном состоянии. Один из складов после изъятия передали инвестору. В марте 2023 года стало известно об изъятии судом второго фахверкового склада в Железнодорожном. Сообщалось, что здание и участок под ним могут быть выкуплены в муниципальную или государственную собственность либо проданы с публичных торгов.