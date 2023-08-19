С компанией из Казани заключают контракт на обновление правил застройки Калининграда

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Региональные власти заключают контракт с компанией «Геоконсалтинг», зарегистрированной в Казани, на разработку обновленных правил землепользования и застройки Калининграда. Подрядчика определили по итогам аукциона, объявленного на портале госзакупок.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на запрос «Нового Калининграда», разработка новой редакции Правил землепользования и застройки Калининграда связана с подготовкой изменений в Генплан города. Кроме того, документ необходимо привести в соответствие с обновленным Градостроительным кодексом РФ. В него нужно включить в том числе требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

В техзадании к тендеру указано, что документ необходимо подготовить для всей территории Калининграда, которая составляет 224,7 квадратных километра. В числе целей разработки правил указано создание правовых гарантий и условий для устойчивого развития территории города, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а также «создание благоприятных условий для привлечения инвестиций».

Согласно документации к тендеру, начальная цена контракта составляла 1,6 млн рублей. На аукцион подали заявки четыре компании. «Геоконсалтинг» согласился выполнить работы за 862 тысячи рублей. Деньги выделяются из областного бюджета.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, изменения в Генплан планируют утвердить в четвертом квартале нынешнего года, проект обновленных правил землепользования и застройки — в третьем-четвертом квартале этого года.

В конце мая на сайте администрации Калининграда опубликовали проект внесения очередных изменений в Генплан для «общественного обсуждения». Отдельно список нововведений власти решили не публиковать. Выяснить, что меняется, можно было сравнивая действующую карту функциональных зон с проектом. Обсуждение документа проводилось до 15 июня.

Генплан Калининграда был утвержден в 2016 году и действует до 2035 года включительно. Изменения в него также неоднократно вносили в предыдущие годы.

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