Власти Калининграда дали 10 дней на сбор предложений по поводу новых ПЗЗ

Администрация Калининграда выделила 10 дней на сбор предложений от жителей и организаций по поводу новых Правил землепользования и застройки областного центра. Срок приема предложений предполагается завершить 18 ноября, отмечается на сайте администрации.



Общественные обсуждения новых ПЗЗ проводятся с 31 октября по 28 ноября. Документация была опубликована 8 ноября, тогда же стартовал прием предложений от населения. Отметим, что на сайте можно познакомиться также с градостроительными регламентами, картами градостроительного зонирования, зон с особыми условиями использования территорий и границ, требованиями к внешнему облику фасадов зданий и т.п. Разработчик новых ПЗЗ — компания «Геоконсалтинг» из Казани.

Напомним, региональные власти заключили контракт с компанией «Геоконсалтинг», зарегистрированной в Казани, на разработку обновленных правил землепользования и застройки Калининграда в 2023 году. Подрядчика определили по итогам аукциона. Согласно документации к тендеру, начальная цена контракта составляла 1,6 млн рублей. На аукцион подали заявки четыре компании. «Геоконсалтинг» согласился выполнить работы за 862 тысячи рублей. Деньги выделяются из областного бюджета.

Как ранее сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на запрос «Нового Калининграда», разработка новой редакции Правил землепользования и застройки Калининграда связана с подготовкой изменений в Генплан города. Кроме того, документ необходимо привести в соответствие с обновленным Градостроительным кодексом РФ. В него нужно включить в том числе требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.