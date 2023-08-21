Из Домодедово и Шереметьево задерживаются шесть рейсов в Калининград, один отменен

Из двух московских аэропортов задерживаются шесть рейсов в Калининград, один полет отменен. Утром в понедельник, 21 августа, Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ограничивали работу из-за обнаружения двух беспилотников в Подмосковье.

По данным онлайн-табло «Храброво», из Москвы в Калининград задерживаются рейсы компаний «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии». Рейс перевозчика «Россия» из Шереметьево, прибытие которого было запланировано в 12:45, отменен.

Кроме того, задерживается вылет трех рейсов из Калининграда в Москву, которые выполняют «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Рейс авиакомпании «Россия», запланированный на 13:45, отменен.