«Мне надо вам что-то сказать»: калининградский кинофестиваль «Короче-2023» определил победителей

Подведены итоги Калининградского кинофестиваля «Короче-2023». Награждение победителей прошло в воскресенье, 20 августа, в Центральном парке, сообщает оргкомитет фестиваля.



Главный приз получил полнометражный фильм «Бери да помни» (12+) режиссера Байбулата Батуллы. «Это история о шестилетнем Ильхаме, который проводит лето в деревне и сильно скучает по родителям — они погибли, но мальчик еще этого не знает. Дедушка Ильхама, чтобы отвлечь ребенка, вспоминает легендарную игру „Бери да помни“ (ту, что с куриной косточкой). Когда желания начинают исполняться, жизнь и семьи, и всей деревни кардинально меняется», — отметили в оргкомитете. В прокат картина выйдет 14 сентября.

Лучший короткометражный фильм — «Мне надо вам что-то сказать» (18+) режиссера Евгения Марьяна. «Сирота Лиля учится в провинциальном техникуме. Впервые после выпуска из интерната ей удается завести друзей и познакомиться с симпатичным парнем. Но новая жизнь Лили меняется, когда появляется знакомый из ее прошлого и угрожает рассказать всем ее самую главную тайну», — рассказали в оргкомитете.

Специальный приз жюри с формулировкой «Мы согласны. Это комедия» получил фильм «Чайка» режиссера Полины Лазаревой. Специальный приз жюри «За реальность» достался картине «Аквариум» режиссера Ильи Шагалова. Специальный приз от телеканала «Россия 1» взял фильм «Сказки Гофмана» режиссера Тины Баркалая и продюсера Екатерины Филипповой. Еще один специальный приз вручил старейший журнал «Искусство кино» с формулировкой «За образ мысли» короткометражному фильму «Здесь и сейчас» режиссера Павла Королько, он же получил приз за лучшую режиссуру.Специальный приз получила актриса Марина Калецкая («Друг, эпизод 7»). Приз за лучший сценарий достался Андрею Лукьянову («Бернаки»). Приз за лучшую операторскую работу — у Александра Ефошкина («Биг»). Приз за лучшую анимационную работу — у «Расцветшей зимы» Александра Бруньковского.

Кинофестиваль «Короче» открылся 15 августа и проходил до 20 августа. В этом году впервые на фестивале появилась секция дебютных полнометражных фильмов.