«Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото)

«Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото) «Короче». Начало: в Калининграде открылся кинофестиваль короткометражек (фото)
Все новости по теме: Культура

Во вторник, 15 августа, в Калининграде прошло торжественное открытие XI российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». Он продлится с 15 по 20 августа. 6+ , 

Красная дорожка, толпа зрителей, звезды, именитые гости — все это можно было наблюдать вчера в центре Калининграда, и даже аномальная жара не помешала долгожданному событию.  Напомним, что в этом году впервые на фестивале появится секция дебютных полнометражных фильмов. В ней представят восемь работ начинающих режиссёров. Жюри секции полнометражного дебютного кино возглавит кинорежиссер, сценарист и продюсер Борис Хлебников, известный широкому зрителю своими фильмами «Коктебель», «Аритмия», «Долгая счастливая жизнь», «Шторм», «Снегирь» и другими. Председателем жюри программы короткометражного кино выступит режиссер и сценарист Алексей Герман мл., обладатель «Серебряного льва», трехкратный лауреат премии «Ника», режиссер таких картин, как «Гарпастум», «Бумажный солдат», «Под электрическими облаками», «Довлатов» и других. 

За открытием кинофестиваля наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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