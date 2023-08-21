СМИ: «Почта России» перестанет принимать посылки без паспорта

С 1 сентября 2023 года «Почта России» перестаёт принимать заказные письма, бандероли и посылки без предъявления паспорта отправителем. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию.

Для отправки посылок и писем без документов и оплаты отправлений онлайн «Почта России» рекомендует подключить сервис «Простая электронная подпись». Она формируется с использованием комбинации логина и пароля с sms-кодом.

Нововведение вступает в силу в связи с приказом Минцифры РФ от 17 апреля 2023 г. «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи».