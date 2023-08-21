Проект благоустройства территории у Музея янтаря прошел историко-культурную экспертизу

Все новости по теме: Городской облик
Проект благоустройства территории у Музея янтаря прошел историко-культурную экспертизу

Проект благоустройства территории, прилегающей к Музею янтаря в Калининграде, получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Акт опубликовали на сайте областного правительства в понедельник, 21 августа.

Проект разрабатывала компания «Другая архитектура». Как указано в документации, его цель — организовать целостное общественное пространство для отдыха и проведения досуга. На территории предусмотрены прогулочно-пешеходная и рекреационная зоны, а также парковка для легковых и коммерческих автомобилей на 50 мест. В зоне ожидания транспорта предлагается установить скамейки, урны и общественный туалет.

Среди мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия авторы указали в числе прочего обустройство прилегающих к ним дорожек ручным способом. Для снижения уровня вибрации в период проведения работ предлагается ограничить скоростной режим «в зоне движения автотранспорта на территории объекта благоустройства» до 10 км/ч. Схема высадки деревьев должна предусматривать обзорно-визуальную доступность восприятия исторических объектов, максимальная высота взрослых зеленых насаждений — 1,2 метра.

Ранее сообщалось, что площадь благоустраиваемой территории у Музея янтаря составляет девять гектаров. Концепция была представлена в ноябре 2022 года на заседании областного градосовета. Архитекторы предложили установить со стороны ул. Черняховского павильон с кассами в виде спиралевидной стены из стеклоблока, которая будет подсвечиваться в вечернее время. За башней «Дона» должна появиться конструкция желтого цвета высотой в несколько метров, которую авторы назвали «арт-объект „Инклюз“».

Также на территории Музея янтаря у Верхнего озера планируется проложить велопешеходные дорожки из клинкерной плитки, лиственницы, гранитного отсева и камня, установить скамьи и вращающиеся парковые стулья, создать платформу, которую можно будет адаптировать для проведения массовых мероприятий.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter