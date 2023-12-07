Проект благоустройства территории у Музея янтаря прошёл госэкспертизу (фото)

Проект благоустройства территории, прилегающей к Музею янтаря, прошёл госэкспертизу. Сообщение об этом появилось на сайте Единого государственного реестра заключений.



В августе проект прошёл историко-культурную экспертизу. Концепцию благоустройства территории музея разработала компания «Другая архитектура». Как сообщалось ранее, цель проекта — организовать целостное общественное пространство для отдыха и проведения досуга. На территории предусмотрены прогулочно-пешеходная и рекреационная зоны, а также парковка на 50 мест. В зоне ожидания транспорта предлагается установить скамейки, урны и общественный туалет. Также запланировано благоустройство дорожек ручным способом. Высота деревьев не должна превышать 1,2 метра. Схема высадки зелёных насаждений должна предусматривать обзорно-визуальную доступность восприятия исторических объектов.

Ранее сообщалось, что площадь благоустраиваемой территории у Музея янтаря составляет девять гектаров. Концепция была представлена в ноябре 2022 года на заседании областного градсовета. Архитекторы предложили установить со стороны ул. Черняховского павильон с кассами в виде спиралевидной стены из стеклоблока, которая будет подсвечиваться в вечернее время. За башней «Дона» должна появиться конструкция желтого цвета высотой в несколько метров, которую авторы назвали «арт-объект „Инклюз“».

Также на территории Музея янтаря у Верхнего озера планируется проложить велопешеходные дорожки из клинкерной плитки, лиственницы, гранитного отсева и камня, установить скамьи и вращающиеся парковые стулья, создать платформу, которую можно будет адаптировать для проведения массовых мероприятий.