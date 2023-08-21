В Балтийске запретили парковку такси и личного автотранспорта на привокзальной площади

На привокзальной площади в Балтийске ограничена парковка автомобилей. Это сделано с целью облегчить работу водителей муниципального и межрегионального общественного транспорта, сообщает телеграм-канал муниципалитета.

«Чтобы автобусы строго по расписанию выезжали с места пребывания, разработан проект дорожного движения привокзальной площади. Установлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка, для общественного транспорта выделена отдельная полоса. Стоянка такси и автомобилей жителей и гостей города на данном участке запрещена», — поясняется в сообщении.