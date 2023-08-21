«Проблема вообще не двигается»: в Знаменске не могут отремонтировать дома, принадлежащие Минобороны

В собственности Министерства обороны находятся объекты недвижимости и земельные участки на улице Юбилейной в Знаменске. Это делает невозможным их ремонт, рассказал глава администрации Гвардейского муниципального округа Максим Коломиец во время прямого эфира в понедельник, 21 августа.



«Мы сейчас, в настоящее время, находимся в переписке с Министерством обороны с просьбой, чтобы данные объекты были переданы муниципалитету для дальнейшего их введения в оборот. Проблема на улице Юбилейной в поселке Знаменск вообще не двигается, потому что все дома, которые располагаются жилые на улице Юбилейной, находятся земельные участки в собственности у Минобороны. Мы не можем там проектировать. Мы не можем там ремонтировать дворы. Потому что это собственность Министерства обороны», — сказал глава администрации округа.

Он отметил, что ежемесячно направляют в министерство обращения и он сам, и совет депутатов, и общественный совет. «Наша основная задача — забрать это в собственность муниципалитета. После чего мы можем проводить дальше ремонтные работы, благоустроительные работы и так далее», — пояснил Максим Коломиец.