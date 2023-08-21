«Как у нас может хватать кадров?»: гурьевская птицефабрика столкнулась с дефицитом рабочих

Гурьевская птицефабрика столкнулась с дефицитом рабочих. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в отделе кадров предприятия в понедельник, 21 августа.



«Как у нас может хватать кадров, если мужскую часть населения задействовали для [....]? Проблема в нехватке мужской физической силы, потому что большая часть вакансий — это вакансии для мужчин, например, операторы», — сказали в отделе кадров компании корреспонденту «Нового Калининграда». По словам собеседника, дефицит кадров на предприятии агрохолдинга «Долгов Групп» сейчас составляет более 30%.

Ранее «Коммерсант» сообщил о проблеме нехватки рабочих рук на крупнейшей российской птицефабрике — «Синявинской». Причиной ситуации назвали отток мигрантов после существенного ослабления курса рубля.

По информации отдела кадров гурьевской птицефабрики, проблем с оттоком мигрантов на предприятии нет.