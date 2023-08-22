Калининградстат: за год подержанные импортные автомобили подорожали в регионе на 37%

Подержанные импортные легковые автомобили за год подорожали в Калининградской области на 36,9%. Такие данные приводит Калининградстат в обзоре динамики цен на непродовольственные товары в июле.



На первом месте по подорожанию за год — дротаверин (но-шпа), стоимость которого увеличилась на 42,9% по сравнению с июлем 2022 года, на третьем — йод, выросший в цене на 31,5%. Среди наиболее подешевевших непродовольственных товаров — металлочерепица, цена на которую снизилась на 22,35%, валидол (-21,8%) и компьютерные мониторы (-21,6%).

Анализ изменения цен за месяц показал, что в июле сильнее всего по сравнению с июнем 2023 года подорожали скутеры и мотоциклы без коляски — на 11,9%. Самое большое снижение цены зафиксировано на детские летние туфли — на 5,9%.