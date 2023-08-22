Эксперт назвала страны, в которые россиянам проще всего оформить шенген

Для россиян на сегодняшний день проще всего получить шенгенскую визу в Грецию, Венгрию и Италию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управляющего директора компании «Аэроклуб», специализирующейся на деловом туризме, Юлию Липатову.



«На текущий момент официальный срок оформления шенгенских виз составляет от 15 до 45 календарных дней. К самым простым в получении шенгенским визам в настоящий момент можно отнести Грецию, Венгрию и Италию», — сказала Липатова, слова которой привели в пресс-службе «Аэроклуба».

При этом, по словам эксперта, с записью на получение шенгенской визы по-прежнему сохраняются существенные сложности, в особенности в Испанию и Францию. «Однако мы не наблюдаем возрастания количества отказов. Если не брать во внимание Германию, которая отказывала практически всем мужчинам, что фактически привело к отсутствию подач на визы в эту страну», — подчеркнула Липатова.

Как отмечает агентство, среди самых простых в получении для россиян виз эксперты называют визу в Мексику, Южную Корею и Индию. Наиболее высокие визовые сборы по-прежнему устанавливает для российских граждан посольство Великобритании — £361 за двухлетнюю визу или £655 за пятилетнюю. При этом срок ожидания слота составляет порядка месяца, а рассмотрение длится от двух месяцев. Также среди самых дорогих — виза в США ($185), Саудовскую Аравию ($160 за туристическую визу на год) и Канаду ($160).