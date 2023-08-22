В Калининграде более трех сотен первоклассников не смогли пойти в школы по месту жительства

В Калининграде более трех сотен поступающих в первые классы детей не смогли получить места в школах по месту регистрации. Об этом во вторник, 22 августа, после оперативного совещания в горадминистрации сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.



«У нас две проблемных зоны — это школы № 46 и № 58. <...> В других школах мы зачисляем детей — у нас там есть возможность. Мне известно о таких массовых отказах в двух школах. Может быть, они есть единичные. У нас председатель комитета Татьяна Михайловна Петухова лично по каждой ситуации разбирается», — рассказала Дятлова.

По словам сити-менеджера, в школе № 46 в этом году отказ получили 68 детей — им предоставлялись места в школах № 3 и № 29. Также для решения проблемы с нехваткой мест в 46-й школе сейчас идет строительство ее нового корпуса — его планируют открыть к 1 сентября 2024 года.

В школу № 58 не смогли в этом учебном году попасть 258 первоклассников — их распределяли в 24-ю, 25-ю и 33-ю школы, уточнила Дятлова.

Уже заключен контракт и начато строительство школы на улице Благовещенской, которая в итоге должна будет принимать часть детей из района улиц Аксакова и Артиллерийской. «Нами получено два земельных участка от Минобороны сразу за Нахимовским училищем. Мы весной этого года окончательно подписали акт приемки-передачи земельного участка от Минобороны в собственность муниципального образования. Мы вносим изменения в Генплан города, потому что один из участков все еще относится к специализированным землям Минобороны. Параллельно с этим идет работа по „привязке“ проекта школы на ул. Рассветной к данной территории», — добавила Дятлова.

В 2023 году в Калининграде прием заявлений школьников в первые классы стартовал 1 апреля и завершился 30 июня.