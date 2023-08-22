Строительство первой очереди улицы Лучинского в Калининграде продлили до конца года

В Калининграде срок окончания работ по первой очереди строительства новой улицы Генерала Лучинского перенесли на конец 2023 года. Об этом во вторник, 22 сентября, после оперативного совещания в горадминистрации сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.
«Мы официально перенесли срок строительства — продлили его на полтора месяца. Подрядчик работает — построит до конца года. В случае, если не уложатся в срок продления, то будут финансовые санкции. Мы вносили небольшие корректировки в проектную документацию», — пояснила Дятлова.
Решение о продолжении строительства будут приняты «в ходе бюджетного процесса», добавила глава горадминистрации.
В Калининграде строительство первой очереди улицы Лучинского, которая будет проложена параллельно улице Невского, началось в марте 2023 года. Контракт на строительство первого этапа (он обойдется бюджету в 84 миллиона рублей) был заключен в декабре прошлого года.Тогда чиновники отмечали, что второй этап строительства, который должен выйти на улицу Закатную, пока не обеспечен финансированием. Также дорожники ждут положительного заключения экспертизы по улице Мариенко, которая должна соединить улицы Лучинского и Артиллерийскую. Финансирование первой очереди этого строительства муниципалитет обеспечивает всего на 1%, остальные 99% — это средства облбюджета.