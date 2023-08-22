Строительство первой очереди улицы Лучинского в Калининграде продлили до конца года

В Калининграде срок окончания работ по первой очереди строительства новой улицы Генерала Лучинского перенесли на конец 2023 года. Об этом во вторник, 22 сентября, после оперативного совещания в горадминистрации сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.



«Мы официально перенесли срок строительства — продлили его на полтора месяца. Подрядчик работает — построит до конца года. В случае, если не уложатся в срок продления, то будут финансовые санкции. Мы вносили небольшие корректировки в проектную документацию», — пояснила Дятлова.

Решение о продолжении строительства будут приняты «в ходе бюджетного процесса», добавила глава горадминистрации.

В Калининграде строительство первой очереди улицы Лучинского, которая будет проложена параллельно улице Невского, началось в марте 2023 года. Контракт на строительство первого этапа (он обойдется бюджету в 84 миллиона рублей) был заключен в декабре прошлого года.