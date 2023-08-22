«Не нужно любой ценой»: власти не уверены, что благоустройство Макс-Ашманн-парка завершат в 2023 году

Городские власти не уверены, что благоустройство Макс-Ашманн-парка удастся завершить в 2023 году. Об этом во вторник, 22 сентября, после оперативного совещания в горадминистрации сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.



«Мы будем стараться сделать в этом году. Но опять же, помните наш принцип: если не успеваем в этом году — не нужно делать это любой ценой. Значит нужно взять паузу и переносить исполнение. Поэтому сейчас определяем цену, определяем сроки и в ближайшее время, уверена, что мы видим там нового подрядчика», — рассказала Дятлова.

Ранее стало известно, что горадминистрация расторгла контракт с одним из подрядчиков на благоустройство Макс-Ашманн-парка. Контракт был заключен в апреле с ИП Скрендо, который в ходе торгов снизил максимальную сумму на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн. Конкурировавшая с ним компания просила за свои услуги на 300 тыс. рублей больше.

Среди необходимых работ — обустройство четырех входных групп (со стороны ул. Ефремова, Платова, Парковой аллеи, армянской церкви), ремонт центральной аллеи и дороги от входа со стороны Парковой аллеи, устройство покрытия тропинок в районе прудов и мощение брусчаткой тропинок в исторической зоне. Кроме того, по контракту была запланирована установка камер системы «Безопасный город», информационных щитов, лавочек и урн, озеленение. На работы отводилось полгода.