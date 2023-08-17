Горвласти расторгли контракт на благоустройство Макс-Ашманн-парка

Горвласти расторгли контракт на благоустройство Макс-Ашманн-парка
Макс-Ашманн-парк. Фото: Новый Калининград
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Контракт на благоустройство Макс-Ашманн-парка расторгнут, власти пытаются договориться с компанией, которая участвовала в торгах и не победила. Об этом сообщила администрация Калининграда на своей странице «ВКонтакте».

Один из подписчиков поинтересовался, смогут ли работы завершить до конца осени. «К сожалению, вынуждены были разорвать контракт с подрядчиком в связи с существенным невыполнением им своих обязательств. Сейчас решается вопрос с новым подрядчиком, как только контракт подпишут с ним, он сразу же приступит к работам. Уйти в зиму не должны», — написали в администрации.

Контракт был заключен в апреле с ИП Скрендо, который в ходе торгов снизил максимальную сумму на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн. Конкурировавшая с ним компания просила за свои услуги на 300 тыс. рублей больше.

Среди необходимых работ — обустройство 4 входных групп (со стороны ул. Ефремова, Платова, Парковой аллеи, армянской церкви), ремонт центральной аллеи и дороги от входа со стороны Парковой аллеи, устройство покрытия тропинок в районе прудов и мощение брусчаткой тропинок в исторической зоне. Кроме того, по контракту была запланирована установка камер системы «Безопасный город», информационных щитов, лавочек и урн, озеленение. На работы отводилось полгода.

Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство инженерных сетей в Макс-Ашманн-парке. С ним тоже возникли проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик — ООО «Современные технические системы безопасности-сервис» — был вынужден приостановить работы.

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