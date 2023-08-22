На проспекте Мира начинают менять брусчатку на асфальт

С 24 августа на участке проспекта Мира от ул. Брамса до Театрального переулка начнётся демонтаж мостовой и укладка асфальтобетона на трамвайных путях, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы будут производиться по ночам. На участке дороги выставлены соответствующие знаки и ограждения.

«Дорожники приносят извинения водителям за неудобства и просят заблаговременно строить маршруты, чтобы объехать место производства работ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Потерпеть неудобства придётся и жителям ближайших домов. По контракту работы должны быть завершены до 14 сентября.

Подробно о том, как исчезает брусчатка с калининградских улиц — в тексте «Нового Калининграда».