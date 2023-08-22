У абонентов «Мегафона» в Калининграде возникли проблемы со связью из-за аварийной ситуации

Во вторник, 22 августа многие абоненты «Мегафона» из Калининграда и области жаловались на проблемы со связью. Это вызвано повреждением волоконно-оптической линии связи, рассказали корреспонденту «Нового Калининграда» представители компании.

Сообщается, что ВОЛС повредили сотрудники «сторонней организации».

«Аварийная бригада уже занимается устранением проблемы, специалисты делают все возможное, чтобы в ближайшее время сервисы были восстановлены», — заверили в «Мегафоне».

По состоянию на 21:30 голосовая связь полностью восстановлена, сообщает оператор. До полного устранения аварии могут наблюдаться сложности с мобильным интернетом.