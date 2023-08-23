Три педагога из Калининграда удостоены высоких госнаград

Три педагога образовательных учреждений города Калининграда награждены высокими государственными наградами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на указ президента Российской Федерации.
«Некрасова Елена Борисовна, учитель-логопед муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 55, награждена государственной наградой — медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени.
Почетное звание „Заслуженный учитель Российской Федерации“ присвоено Веланской Елене Александровне, учителю физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея № 17, и Радецкой Юлии Анатольевне, учителю русского языка и литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея № 49», — уточняется в сообщении горадминистрации.