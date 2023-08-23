На Куршской косе обещают штрафовать въезжающих на велодорожку автомобилистов (фото)

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На Куршской косе обещают наказать автомобилистов, проезжающих пробку по велодорожке. Об этом сообщил директор нацпарка Анатолий Калина в своем телеграм-канале.

По его словам, 22 августа около 17:00 около посёлка Лесного упало дерево и перегородило дорогу, образовалась пробка. «Дерево убрали в течение 35 минут, но за это время нашлись желающие объехать затор по будущей велодорожке, — написал Анатолий Калина. — Проводится проверка, направлены запросы в ГИБДД — водители будут привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 8.39 КоАП РФ. Если покрытию нанесен ущерб — будет установлен его размер и выставлен к возмещению виновникам».

Строительством велодорожки на косе занимается ООО «Проектно-строительная компания Луч» из Москвы. Фирма выиграла конкурс, снизив стоимость контракта с 408,7 млн до 402,5 млн рублей. В июне открыли движение по первой части дорожки протяженностью 7 км — от КПП до посёлка Лесной. Ее общая длина должна составить 23 км. 

Фото: телеграм-канал Анатолия Калины

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