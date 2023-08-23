Калининградцы жалуются на подорожание топлива. Им сообщают о свободном ценообразовании

Жители области жалуются губернатору Антону Алиханову на резкое подорожание автомобильного топлива. Калининградцы интересуются причиной роста цен на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».



В ответ областной Минэкпром предлагает обращаться в управление Федеральной антимонопольной службы. «Всё же в нашей стране действует свободное ценообразование и рыночная экономика. Продавцы устанавливают цены на товары самостоятельно, исходя из закупочной стоимости. Основную часть розничной цены составляет оптовая цена и услуги транспортировки в Калининградскую область», — говорится в одном из ответов ведомства. В министерстве заявляют, что «в случае установления признаков ценового сговора» УФАС на основании обращений будет принимать меры, «предусмотренные действующим антимонопольным законодательством».

Власти также указывают, что в Калининградской области отсутствуют нефтеперерабатывающие заводы, а компании «Лукойл», «Роснефть», «Нефтегаз», «Сургутнефтегаз» «являются розничными продавцами». «Если вы заметили резкое увеличение в цене, пожалуйста, сообщайте об этом напрямую в УФАС по телефону горячей линии 8 499 755-23-23, добавочный код 039-111», — советуют в Минэкпроме.

Последнюю неделю стоимость бензина Аи-92 составляет на АЗС региона порядка 50-54 рублей, дизтоплива — 56-60 рублей. В целом по стране в середине августа рост цен бензина на АЗС превысил инфляцию. Как сообщал ТАСС со ссылкой на Росстат, с 8 по 14 августа показатели выросли на 0,53% по сравнению с предыдущий неделей. С начала года рост цен на бензин составил 6,03%, что также выше уровня инфляции в 3,52% за тот же период.

Министерство энергетики, комментируя ранее данные Росстата по росту цены бензина на АЗС выше инфляции, называло такую ситуацию временной. Так как стоимость моторного топлива определяется рынком, то в отдельные моменты происходят колебания, поясняли в ведомстве.