Ozon: заказы в Калининградскую область продолжают доставлять по морю, нагрузка на канал высокая

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Заказы с маркетплейса Ozon продолжают доставлять в Калининградскую область из других регионов России по морскому пути, средний срок ожидания товаров сейчас — около месяца. Об этом сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос «Нового Калининграда».

«Нагрузка на данный логистический канал высокая, поэтому средний срок доставки составляет 28 дней. Мы работаем над тем, чтобы сократить их до привычных семи», — отметили в пресс-службе Ozon. В компании добавили, что товары местных продавцов, которые хранятся или отгружаются на складе в Калининграде, можно забрать «в стандартный срок, зачастую уже на следующий день».

Сроки доставки товаров, заказанных в интернет-магазине Ozon, увеличились для жителей Калининградской области с марта 2023 года. В службе поддержки клиентам объясняли задержку «длительным таможенным оформлением» и сообщали, что все отправления стали тщательно досматривать на границе. Тогда же компания начала переориентировать поставки с сухопутья на море.

В мае заказы поступали в регион из «большой» России в среднем в течение двух-трех недель, впоследствии сроки снова увеличились до месяца. Часть товаров для жителей Калининградской области стала недоступна. Увеличение сроков доставки товаров в компании объясняли сложностями, возникшими при перевозке грузов по морю.

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