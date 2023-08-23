Депозитарий для ценных архитектурных деталей разместили на ул. Суворова

Фото: Фонд капитального ремонта Калининградской области

Депозитарий для хранения ценных архитектурных деталей со зданий, признанных аварийными или подлежащими сносу, «нашёл свой дом». Сообщение об этом опубликовано в соцсетях областного фонда капремонта. Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» представитель фонда, депозитарий находится на ул. Суворова.

По распоряжению губернатора Антона Алиханова, историческая керамическая черепица, консоли, мозаика и многое другое с аварийных зданий должны быть демонтированы и отправлены на хранение, напомнили в фонде.

Раньше ценные детали хранились на различных складах, теперь же их перевозят на постоянное место хранения, «чтобы в будущем можно было использовать как образец и применять при капитальном ремонте в местах утраты».

«Сформированный архив станет серьезной помощью в работе специалистов», — отметили в ФКР.