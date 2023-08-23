Составлен топ-10 лучших школ Калининградской области

Российское рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинги школ 2023 года. В частности, составлены топ-10 лучших школ регионов по количеству выпускников, поступивших в ведущие российские вузы.



По данным агентства, первое место в Калининградской области заняла Школа-интернат лицей-интернат «Шили», на втором — гимназия № 32, замыкает тройку лидеров 23 лицей. Затем идут гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина, лицей № 49, гимназия № 1, лицей № 18, лицей № 35 им. В.В.Буткова, школа № 1 г. Гурьевска и школа № 56.

По сравнению с прошлым годом ситуация немного изменилась. Тогда лидировала гимназия № 40, и в списке не было ни одной областной школы. Также в «десятку» лучших в этом году не вошли 17 лицей и гимназия № 22.

Ранее были названы школы, в которых в 2023 году наиболее остро стоит вопрос нехватки мест.