В российских школах решили провести в конце августа антитеррористические учения

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В конце августа в школах, колледжах и техникумах РФ пройдут первые всероссийские учения по реагированию на террористические угрозы и другие чрезвычайные ситуации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

«29-30 августа впервые пройдут всероссийские учения, организованные Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардией и региональными властями, по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе», — сообщили в ведомстве.

В Минпросвещения пояснили, что в ходе учений в школах и колледжах проверят системы оповещения, а также отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, «и педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать».


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