Стройфирма задолжала калининградской компании почти 2 млн за топливо

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Судебные приставы взыскали в пользу калининградской организации 1,8 млн рублей за топливо, которое было поставлено покупателю, но не оплачено. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Строительная компания заключила договор на поставку нефтепродуктов с фирмой, занимающейся оптовой торговлей моторным топливом. Товар был поставлен, но не оплачен в установленные договором сроки. Поставщику пришлось решать вопрос в суде. Однако и после вынесения судебного решения компания-должник не оплатила полученное топливо.

Тогда приставы вынесли постановление об аресте счетов должника в нескольких кредитных организациях, а также двух грузовыми автомобилями грузовиков «МАЗ» 2020 года выпуска и автомобиля «KIA Sportage» 2022 года выпуска.

Стройфирма смогла вернуть возможность пользоваться банковскими счетами и автопарком только после полного погашения задолженности и оплаты исполнительского сбора 126 тысяч рублей, назначенного за несвоевременное исполнение требований. Деньги уже поступили поставщику.

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