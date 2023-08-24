В Зеленоградске продлили купальный сезон до конца сентября

Власти Зеленоградска решили продлить купальный сезон до конца сентября, сообщил заместитель главы местной администрации Павел Боровиков в эфире радио «Балтик Плюс» 23 августа.

«Мы сейчас определили дату до конца сентября. Дальше будем смотреть по погоде. Если будет очень хорошая погода, соответственно, по туристам будем смотреть. Понимаем, что бывает и хорошая погода, и желающие отдохнуть, и бархатный сезон никто не отменял», — сказал Павел Боровиков.

По его словам, сейчас на пляжах Зеленоградска работают 96 спасателей. «Это довольно-таки тяжелая и эмоционально работа. Постоянно нужно быть на чеку. Пользуясь случаем, хочу сказать, что не надо залазить на волнорезы и прыгать с них, потому что рядом с новыми волнорезами есть старые волнорезы. Много травм по этому поводу. Несмотря на то, что спасатели сгоняют [людей], всё равно залезают», — отметил чиновник.