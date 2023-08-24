Разработан проект ремонта фасадов на главной улице Янтарного

Изображения со страницы главы администрации Янтарного городского округа «ВКонтакте»

Разработан архитектурный проект и паспорта фасадов домов по ул. Советской в Янтарном. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава администрации городского округа Артур Крупин.

«В сентябре текущего года разработанный проект направим в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калининградской области для дальнейшей его реализации», — добавил сити-менеджер.

К сообщению он также прикрепил проектные эскизы. Многоквартирные жилые дома в историческом центре намерены отремонтировать в едином стиле с сохранением исторических фасадных решений либо имитацией исторического фасада. В том же ключе оформят и входные группы. Крыши будут обновлены с использованием керамической черепицы и её аналогов.

По контракту специалисты разрабатывали паспорта фасадов 42 домов, один из которых — № 67 — входит в перечень объектов культурного наследия.