В правительство направили законопроект об ужесточении ответственности за треш-стримы

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Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил на заключение в правительство законопроект об ужесточении ответственности за стримы в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения (треш-стримы). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Социальные сети и Интернет сегодня несут не только пользу, но и становятся источником травли и деструктивного контента. Последние годы популярность набрали так называемые „треш-стримеры“, а по-русски потоки грязи, что они льют с экранов во время своих трансляций, порой доводя до трагедии. Так называемые блогеры избивают, унижают, издеваются над другими людьми или животными в погоне за славой и деньгами. Наш законопроект лишит их этого», — пишет Метелев.

Он предлагает ввести штрафы до 700 тысяч рублей с конфискацией имущества, запрет на ряд действий, наделить надзорные органы правом оперативной блокировки, и уголовную ответственность за более тяжкие нарушения.

«Совершая преступления в прямом эфире, такие стримеры увеличивают вред для общества, а значит и ответственность должна быть жестче — по 10 статьям Уголовного кодекса мы вводим отягчающее обстоятельство и квалифицирующие признаки. Более того, мы даем право суду ограничивать определенные виды деятельности, подразумевая, что суд сможет накладывать запрет на пользование интернетом для таких людей на долгое время. Наш законопроект вводит и обязательство для социальных сетей осуществлять саморегулирование, на опережение выявлять такой контент и блокировать его», — резюмирует председатель комитета Госдумы.

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