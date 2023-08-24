Контракт на строительство школы на ул. Благовещенской решили заключить с компанией Морозова

Строительством школы на улице Благовещенской в Калининграде занялась компания «Мегаполис» депутата областного заксобрания Евгения Морозова. Подрядчика назвала глава администрации Елена Дятлова в своем посте о начале возведения объекта в Telegram. В среду, 23 августа, сити-менеджер, а также губернатор Антон Алиханов и министр образования региона Светлана Трусенева проверили ход работ.



«Давать оценки сделанному пока рано, строители готовят лишь фундамент, но видно что людей и техники на объекте в достатке. Схожие темпы работ можно наблюдать и на Летней, где тот же „Мегаполис“ возводит новый корпус 46 школы, а это значит есть все предпосылки говорить о том, что муниципальные контракты будут исполнены в срок», — написала Дятлова. Результаты торгов по выбору подрядчика на строительство нового учреждения на портале госзакупок недоступны.

Школа на улице Благовещенской будет рассчитана на 1150 учащихся: начальное общее образование (1-4 классы) — 17 классов (425 человек), основное общее образование (5-9 классы) — 25 классов (625 человек), среднее общее образование (10-11 классы) — 4 класса (100 человек). Проектом предусмотрены в числе прочего два бассейна, два спортзала и раздевалки с душевыми. На территории школы планируют обустроить поле для мини-футбола, волейбола, бадминтона, баскетбола, прямую и круговую спортивные дорожки, а также установить трибуну на 240 мест.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, по контракту подрядчик должен закончить работы до октября 2024 года. По словам Елены Дятловой, это учреждение должно частично разгрузить переполненную школу № 58 на улице Артиллерийской. «Она хоть и находится в соседнем микрорайоне, но хорошее транспортное сообщение здесь мы обеспечим», — заверила глава администрации Калининграда.

Областные власти выдали разрешение на строительство школы на улице Благовещенской в августе нынешнего года. На сайте регионального правительства в качестве застройщика указано муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства». Разрешение действует до апреля 2025 года.