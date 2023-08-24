Глава багратионовской администрации: «Наши „друзья“ смотрят через границу и завидуют»

Глава администрации Багратионовского муниципального округа Максим Азов предполагает, что жители соседней Польши завидуют вверенному ему району. Об этом он заявил во время прямой линии в Центре управления регионом «ВКонтакте».



Комментируя освещенность муниципалитета, глава сказал: «Практически нет крупных поселков, где есть какие-то проблемы с освещением. Я помню, что в 17 и 18 году были максимально вот эти запросы, обращения граждан о том, что у нас темно, мы не можем ходить, все это вот невозможно. Ай-яй-яй, это же ужас какой-то! А что сейчас мы видим? В вечернее время едешь по муниципалитету — любо-дорого смотреть! Наверно, все наши западные, так называемые, „друзья“, в кавычках, они обливаются завистью на то, как сейчас живет наш муниципалитет. Смотрят там через границу и думают: какие все-таки русские молодцы, не то что мы».

Расстояние от города Багратионовска до польской границы составляет 2 километра.