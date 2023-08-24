Калининград вошел в топ мест, куда собираются лететь россияне этой осенью

Калининград вошел в топ мест, куда собираются лететь россияне этой осенью
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининград вошел в топ мест, куда собираются лететь россияне этой осенью. Он занял четвертую строчку после Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом сообщает «Авиасейлс».

Этой осенью 66% российских путешественников полетят в города России. Четвертое место среди самых популярных направлений занял Калининград. Средний чек на билет туда-обратно составляет 11700 рублей.

Самым популярным направлением стало Сочи. Средняя стомость авиабилетов — 18 500 рублей туда-обратно. Второе место — Санкт-Петербург. Средний чек — 12 000 рублей туда-обратно. На третьем месте — Москва. На билеты туда-обратно в среднем придется потратить 11 800 рублей. На пятой строчке после Калининграда расположились Минеральные Воды со средним чеком на билет туда-обратно в 15100 рублей.

Из стран зарубежья первое место у Стамбула. Средний чек бронирования — 30 800 рублей туда-обратно. Второе популярное направление — Анталья. Жители 27 городов России могут улететь туда напрямую в среднем за 38 700 рублей туда-обратно. Помимо Турции, путешественники летят в Бангкок (Тайланд). Билеты туда-обратно выйдут примерно в 57 800 рублей. Долететь туда можно напрямую из пяти городов. Следующее по популярности направление — Тель-Авив. Прямые рейсы туда доступны из четырех российских городов. Билеты в израильскую столицу бронируют в среднем за 63 100 рублей туда-обратно. И последняя точка — Пхукет. Туда летают прямые рейсы из пяти городов России. Средний чек на авиабилеты на Пхукет этой осенью — 71 700 рублей туда-обратно.


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