Объявлены торги на реконструкцию поликлиники на Расковой

Областные власти ищут подрядчика для реконструкции поликлиники на улице Расковой, 10. Информация об этом была размещена на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет почти 300 млн рублей, срок подачи заявок — до 1 сентября 2023 года.



Здание 1930-х годов пустует с 2010 года. За все это время власти несколько раз радикально меняли свое мнение относительно будущего постройки: изначально его планировали снести и построить на его месте шестиэтажный дом, но позже решили отреставрировать и сохранить за ним функцию поликлиники. Все это время приписанные к поликлинике жители Центрального района вынуждены посещать медицинских специалистов в здании детской поликлиники на Огарева, что вызывает многочисленные жалобы горожан.

Сумма, выделенная на реконструкцию, не является окончательной, так как не включает в себя расходы на покупку оборудования.