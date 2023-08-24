Эксперт: для туристов ограничение продажи алкоголя в регионе — серьезный вопрос

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Ограничение продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах в Калининградской области может иметь негативные последствия для приморских городов. Такое мнение высказал глава комитета по торговле Калининградской торгово-промышленной палаты Юрий Дергачев на заседании в четверг, 24 августа.

«Для туристов, на самом деле, фактор того, что у нас продажа алкоголя ограничена по времени — это вопрос серьезный, это раз. Второе — это, конечно, то, что не везде можно еще и... У нас инфраструктуры не хватает. Поэтому это ограничение приведет для туристических городов вообще к беде», — сказал Дергачев.

Начальник департамента правового и финансового обеспечения областного правительства Никита Михалев не согласился с этим мнением. «Лично я когда еду отдыхать куда-нибудь в Санкт-Петербург, я не задаюсь вопросом, во сколько я смогу там купить алкоголь. Я, наверное, наслаждаюсь памятниками архитектуры», — сказал чиновник.

Ранее стало известно, что в Калининградской области хотят установить минимальное расстояние между точками продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах. На заседании комитета торговли КТПП обсуждался проект «рамочного закона». Представители бизнеса, в том числе крупных торговых сетей, раскритиковали инициативу властей. По словам бизнес-омбудсмена региона Светланы Нижегородовой, предприниматели считают предложенный законопроект «антиконкурентным».

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