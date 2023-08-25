С начала июля в Калининграде выписали штрафов за нелегальную торговлю на 1 млн рублей

С 4 июля средства от штрафов за несанкционированную торговлю поступают в бюджет города, а не области, как это было ранее. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



Работу по выявлению и пресечению несанкционированной торговли проводит комитет муниципального контроля. С 4 июля его сотрудники составили 275 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 1,1 млн рублей.

Несанкционированной считается торговля, которая ведётся на землях общего пользования вне схемы размещения нестационарных торговых объектов в границах города, напоминает горадминистрация.

Нелегальных торговцев у ТЦ «Плаза» за год уже оштрафовали на 108 тыс. рублей.