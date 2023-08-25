На Высоком мосту на Острове начинают монтировать архитектурную подсветку (фото)

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На Высоком мосту на Острове начались работы по благоустройству, включающие в себя в частности, монтаж архитектурной подсветки. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации Калининграда.

«На Высоком мосту появились рабочие, которые уже обнесли гидротехническое сооружение строительными лесами. Напомним, что в рамках „тур-кода“ (наша заявка победила в отборе и федеральный центр сейчас финансирует создание объектов туристической инфраструктуры) в том числе значится и капремонт светоточек с оборудованием архитектурной подсветки на нескольких мостах. Будет стильно и красиво», — говорится в сообщении.

Городские власти рассчитывают, что завершить работы удастся к концу года.

Фото пресс-службы горадминистрации.

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